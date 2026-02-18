Milano 15:55
46.356 +1,29%
Nasdaq 15:55
24.823 +0,49%
Dow Jones 15:55
49.749 +0,43%
Londra 15:55
10.700 +1,36%
Francoforte 15:55
25.228 +0,92%

Negli Usa continua a crescere la produzione industriale, a gennaio +0,7% su mese oltre le attese

Migliora anche la produzione manifatturiera a +0,6% m/m

Economia, Macroeconomia
Negli Usa continua a crescere la produzione industriale, a gennaio +0,7% su mese oltre le attese
(Teleborsa) - Continua a crescere la produzione industriale negli Stati Uniti. A gennaio 2026, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,7% su base mensile, oltre il +0,2% del mese precedente (rivista dal +0,4%) e superiore al +0,4% del consensus.

Su base annua si registra una salita dello 2,3% a gennaio, dopo il +2,0% del mese precedente.

Sempre a gennaio, la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,6% su mese e si confronta con la variazione nulla rivista di dicembre, a fronte di un aumento dello 0,4% atteso dagli analisti.

A gennaio la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 76,2%, superiore al 75,7% rivisto del mese precedente, ma inferiore al 76,6% atteso dal consensus.
Condividi
```