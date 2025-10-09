Milano 12:39
43.062 -0,97%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:39
9.510 -0,41%
Francoforte 12:39
24.658 +0,25%

Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Vendite diffuse sull'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 504,15 punti.
Condividi
```