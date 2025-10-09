Francoforte: positiva la giornata per K+S

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Kali und Salz
, con una variazione percentuale del 2,55%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di K+S
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,19 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,84. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)