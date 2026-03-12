Francoforte: balza in avanti K+S

(Teleborsa) - Avanza Kali und Salz
, che guadagna bene, con una variazione del 3,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso K+S
rispetto all'indice.
La tendenza di breve del produtore di fertilizzanti per l'agricoltura
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)