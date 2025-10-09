Francoforte: rosso per Porsche

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso tedesco delle auto sportive
, con una flessione del 2,32%.
L'andamento di Porsche
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni tecniche attuali di Porsche
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 41,08 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 42,42. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 40,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)