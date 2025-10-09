Francoforte: scambi in positivo per HeidelbergCement

compagnia del cemento tedesca

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,35%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 195 Euro. Supporto stimato a 190,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 199,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)