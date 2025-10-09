Gaza, Trump annuncia intesa su prima fase: "grande giorno". Festeggiamenti nella Striscia

(Teleborsa) - "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace.
Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura": con queste parole, alla fine di una giornata in cui erano stati sempre più evidenti i segnali che l'intesa era imminente, il presidente americano Trump u
fficializza l' accordo sulla "prima fase" tra Israele e Hamas
che prevede la sospensione dei combattimenti e il rilascio di almeno 20 ostaggi ancora vivi nel weekend, quando in Medio Oriente, e forse anche a Gaza, dovrebbe arrivare l'artefice dell'intesa. "Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano,
Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America. Ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. benedetti gli operatori di pace!", ha scritto ancora."Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa"
, ha commentato Benyamin Netanyahu c
he ha subito convocato il parlamento per approvare il piano e poi ha chiamato il presidente americano. La gioia è esplosa nelle strade di Gaza e tra le famiglie degli ostaggi che hanno inviato un video messaggio a Trump. Hamas
ha dichiarato che "l'accordo determina la fine della guerra a Gaza, il ritiro dell'Idf, l'ingresso di aiuti e lo scambio di prigionieri, dopo negoziati responsabili e seri che il movimento ha condotto insieme alle fazioni". Il gruppo ha anche espresso "apprezzamento profondo per gli sforzi dei fratelli mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, e del presidente americano". Ma Hamas ha anche chiesto a Trump di fare pressione su Israele perche' rispetti i termini.Lo storico accordo
arriva proprio due anni dopo che Israele ha lanciato una campagna militare a Gaza in risposta all'attacco del 7 ottobre 2023, in cui Hamas han ucciso circa 1.200 persone e ne ha preso in ostaggio altre 251. Da allora, almeno 67.183 sono state uccise dalle operazioni militari israeliane a Gaza, tra cui 20.179 bambini, secondo il ministero della Salute palestinese.
"Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani,
in un post pubblicato stamattina sul suo account X.
"Indubbiamente è una bella notizia. La strada verso la pace è lunga ma bisogna cominciare in qualche modo. Questi gesti, soprattutto la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, il parziale, almeno iniziale ritiro dell'esercito israeliano, danno quella fiducia necessaria per continuare", dice al Sir il patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa.