Gli Stati Generali dell'Ambiente fanno tappa a Roma

(Teleborsa) - Dalla discarica di Malagrotta al termovalorizzatore di Santa Palomba: gli Stati Generai dell'Ambiente in corso a Roma
, primo appuntamento di un tour nazionale in quattro tappe che terminerà nell'aprile 2026, fanno il punto sulle principali criticità ambientali in Italia
, alimentando un dialogo stabile tra istituzioni, industria, associazioni e territori.
Fra le criticità del Lazio c'è l'annosa questione della discarica di Malagrotta,
chiusa nell'ormai lontano 2013. "Malagrotta è una delle discariche più grandi d’Europa. I lavori in corso mirano all’adeguamento delle procedure di chiusura per evitare nuovi contenziosi
con l’Unione Europea: abbiamo avviato interventi per la realizzazione di una nuova cinturazione perimetrale e assegnato incarichi per la gestione del percolato e del biogas, attraverso sistemi di raccolta e copertura che ne evitino l’ulteriore produzione", ha spiegato il tenente colonnello Nino Tarantino
, responsabile dell’Unità di Missione per la bonifica delle discariche abusive, aggiungendo "la tempistica prevista ci porta al 2027-2028
per il completamento delle operazioni".
"Il dialogo con Bruxelles per evitare sanzioni è aperto e costante
, abbiamo già condiviso un piano di lavoro con orizzonti temporali definiti – spiega Tarantino -. Dopo la chiusura definitiva, la gestione futura
dovrà essere fondata su conoscenze scientifiche solide e partecipazione attiva dei cittadini
. Attenzione massima all’ambiente, ma senza allarmismi inutili. La cooperazione con i comitati resta la via maestra".Paolo Giacomelli
, Direttore Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Roma Capitale, si è invece soffermato sul termovalorizzatore di Santa Palomba
, affermando "il termovalorizzatore si farà. Lo scorso agosto è iniziato il processo di autorizzazione, 1° settembre abbiamo consegnato le aree al concessionario che sta avviando lavori, partendo dall’abbattimento delle opere abusive. Pensiamo di avviare il cantiere a marzo 2026 per chiuderlo a fine 2028
".
Sul versante della gestione dei rifiuti urbani, Valeria Frittelloni
, direttrice del Dipartimento per la valutazione, i controlli ambientali e la sostenibilità di ISPRA, ha tracciato un quadro del Lazio
, ricordando che la regione "continua a produrre un’enorme quantità di rifiuti
, ma ci sono segnali positivi
. La raccolta differenziata
ha superato il 60%, anche se restano aree critiche, in particolare nella città di Roma. È necessario un grande sforzo per rendere il sistema più efficiente e strutturato”. Fabrizio Penna
, Capo del Dipartimento Unità di Missione PNRR del MASE, ha parlato del PNRR
che "avanza senza soste: l’ottava rata è stata incassata
, ed è un avanzamento dovuto al conseguimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Gli investimenti nel Lazio spaziano in molti ambiti, partendo da progetti di economia circolare e di sostenibilità. Di certo, il Piano lascerà un nuovo modo di lavorare, un partenariato pubblico-privato più operativo
, il rispetto delle date di scadenza. Parliamo di 200 miliardi complessivi, 34,7 soltanto per la transizione energetica: a suo modo una rivoluzione che cambierà il Paese".