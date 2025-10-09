Gli Stati Generali dell'Ambiente fanno tappa a Roma

(Teleborsa) - Dalla discarica di Malagrotta al termovalorizzatore di Santa Palomba: gli, primo appuntamento di un tour nazionale in quattro tappe che terminerà nell'aprile 2026, fanno il punto sulle, alimentando un dialogo stabile tra istituzioni, industria, associazioni e territori.Fra le criticità del Lazio c'è l'annosa questione dellachiusa nell'ormai lontano 2013. "Malagrotta è una delle discariche più grandi d’Europa. I lavori in corso mirano all’con l’Unione Europea: abbiamo avviato interventi per la realizzazione di una nuova cinturazione perimetrale e assegnato incarichi per la gestione del percolato e del biogas, attraverso sistemi di raccolta e copertura che ne evitino l’ulteriore produzione", ha spiegato il tenente colonnello, responsabile dell’Unità di Missione per la bonifica delle discariche abusive, aggiungendo "laper il completamento delle operazioni"."Il, abbiamo già condiviso un piano di lavoro con orizzonti temporali definiti – spiega Tarantino -. Dopo la chiusura definitiva, ladovrà essere fondata su conoscenze scientifiche solide e. Attenzione massima all’ambiente, ma senza allarmismi inutili. La cooperazione con i comitati resta la via maestra"., Direttore Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Roma Capitale, si è invece soffermato sul, affermando "il termovalorizzatore si farà. Lo scorso agosto è iniziato il processo di autorizzazione, 1° settembre abbiamo consegnato le aree al concessionario che sta avviando lavori, partendo dall’abbattimento delle opere abusive. Pensiamo di".Sul versante della gestione dei rifiuti urbani,, direttrice del Dipartimento per la valutazione, i controlli ambientali e la sostenibilità di ISPRA, ha tracciato un, ricordando che la regione "continua a produrre, ma ci sono. Laha superato il 60%, anche se restano aree critiche, in particolare nella città di Roma. È necessario un grande sforzo per rendere il sistema più efficiente e strutturato”., Capo del Dipartimento Unità di Missione PNRR del MASE, ha parlato delche ", ed è un avanzamento dovuto al conseguimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Gli investimenti nel Lazio spaziano in molti ambiti, partendo da progetti di economia circolare e di sostenibilità. Di certo, il Piano lascerà un nuovo modo di lavorare, un, il rispetto delle date di scadenza. Parliamo di 200 miliardi complessivi, 34,7 soltanto per la transizione energetica: a suo modo una rivoluzione che cambierà il Paese".