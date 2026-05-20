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ENAV, nuovo CdA ha istituito quattro comitati consiliari

Finanza, Trasporti
ENAV, nuovo CdA ha istituito quattro comitati consiliari
(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di ENAV, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha istituito
i comitati consiliari. Del Comitato Governance, Scenari fanno parte: Sandro Pappalardo - Presidente, Maria Letizia Ermetes - Componente, Enzo Peruffo - Componente, Stella Mele - Componente. Del Comitato Controllo Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate fanno parte: Stefano Arcifa - Presidente, Enzo Peruffo - Componente, Marco Giuseppe Maria Rigotti - Componente, Antonella Ballone - Componente. Del Comitato Remunerazione fanno parte: Maria Cristina Vismara - Presidente, Marco Giuseppe Maria Rigotti - Componente, Antonella Ballone - Componente, Stella Mele - Componente. Del Comitato Nomine fanno parte: Maria Letizia Ermetes - Presidente, Stefano Arcifa - Componente, Maria Cristina Vismara - Componente.
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