ENAV, nuovo CdA ha istituito quattro comitati consiliari

(Teleborsa) - Il nuovo
Consiglio di Amministrazione di ENAV
, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha istituito
i comitati consiliari. Del Comitato Governance, Scenari
fanno parte: Sandro Pappalardo - Presidente, Maria Letizia Ermetes - Componente, Enzo Peruffo - Componente, Stella Mele - Componente. Del Comitato Controllo Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate
fanno parte: Stefano Arcifa - Presidente, Enzo Peruffo - Componente, Marco Giuseppe Maria Rigotti - Componente, Antonella Ballone - Componente. Del Comitato Remunerazione
fanno parte: Maria Cristina Vismara - Presidente, Marco Giuseppe Maria Rigotti - Componente, Antonella Ballone - Componente, Stella Mele - Componente. Del Comitato Nomine
fanno parte: Maria Letizia Ermetes - Presidente, Stefano Arcifa - Componente, Maria Cristina Vismara - Componente.