ADR e Legambiente ripuliscono Coccia di Morto: raccolti oltre 650 kg di rifiuti

(Teleborsa) - Una mattinata dedicata all'ambiente, alla tutela del territorio e alla partecipazione attiva delle persone. In vista della Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno, oltre 120 dipendenti di Aeroporti di Roma e le volontarie e i volontari di Legambiente hanno preso parte oggi a "RiqualifichiAMO Coccia di Morto", la grande iniziativa di volontariato aziendale che ha interessato la spiaggia più vicina all'aeroporto Leonardo Da Vinci.



Muniti di guanti, sacchi, pinze e rastrelli, i partecipanti hanno ripulito uno dei tratti costieri simbolo del litorale romano, contribuendo concretamente alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al miglioramento della qualità ambientale dell'area.



Nel corso della mattinata sono stati raccolti complessivamente oltre 650 kg di rifiuti, tra materiali plastici, imballaggi, mozziconi di sigaretta, vetro, lattine e altri rifiuti trasportati dal mare o abbandonati lungo l'arenile.



L'iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra impresa e associazionismo ambientale, capace di generare valore per il territorio e sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza della tutela degli ecosistemi costieri. La spiaggia di Coccia di Morto, conosciuta da molti come la "spiaggia del decollo" per la sua vicinanza alle piste dell'aeroporto, è infatti un luogo particolarmente

esposto all'accumulo di rifiuti e merita attenzione e cura costanti.



"Anche quest'anno la risposta dei dipendenti di Aeroporti di Roma è stata straordinaria – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – Insieme ai volontari abbiamo trasformato una mattinata di lavoro di squadra in un gesto concreto verso la Giornata Mondiale dell’Ambiente, dimostrando come ciascuno possa contribuire alla salvaguardia del territorio con piccoli grandi gesti, dando vita così, a momenti straordinari di cittadinanza attiva".



"RiqualifichiAMO Coccia di Morto si conferma un’iniziativa di grande valore, che traduce in azione concreta il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio", ha commentato Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management di Aeroporti di Roma. "La collaborazione con Legambiente rappresenta una leva fondamentale per sviluppare iniziative in grado di generare benefici nel contesto in cui operiamo, trasformando occasioni come questa in momenti di partecipazione attiva e di crescente consapevolezza collettiva".



Con "RiqualifichiAMO Coccia di Morto", Aeroporti di Roma e Legambiente confermano il proprio impegno condiviso per la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del territorio e la promozione di buone pratiche capaci di coinvolgere attivamente le proprie persone nella cura dei beni comuni.

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