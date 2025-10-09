Milano 12:41
43.045 -1,01%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:41
9.511 -0,40%
Francoforte 12:41
24.661 +0,26%

Londra: positiva la giornata per IAG

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per IAG
(Teleborsa) - Rialzo marcato per International Airlines, che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che la compagnia aerea mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,51%, rispetto a +0,7% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente, IAG è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,111 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,023. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,199.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```