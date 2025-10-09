Londra: positiva la giornata per IAG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per International Airlines
, che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che la compagnia aerea
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,51%, rispetto a +0,7% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, IAG
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,111 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,023. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,199.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)