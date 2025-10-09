Nuova gara Agcom per le frequenze 5G nella banda 26 GHz

(Teleborsa) - L’Agcom
ha approvato le procedure e le regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 24.25-26.5 GHz,
destinate allo sviluppo delle reti wireless a banda ultra-larga.
Come precisato in una nota dell’Autorità, questa decisione consente di completare il percorso di regolamentazione avviato per l’assegnazione e l’impiego di una delle bande 'pioniere' del 5G, la banda 26 GHz
, la cui parte superiore (26.5-27.5 GHz) era già stata assegnata nel 2018, insieme alle bande 700 MHz e 3.6-3.8 GHz.
Il nuovo meccanismo di gara prevede inoltre pagamenti rateali
per agevolare gli aggiudicatari e sconti legati al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo.