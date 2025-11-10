ITA Airways inaugura primo volo diretto Fiumicino-Mauritius

(Teleborsa) - ITA
Airways ha inaugurato il primo volo diretto Roma-Mauritius
. Il collegamento dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino verso l’aeroporto Sir Seewoosagur Ramgoolam di Mauritus, con un Airbus A330-900, è partito venerdì sera alle ore 22
per arrivare a destinazione alle ore 11:20 di sabato mattina.
Un importante traguardo per la compagnia aerea
, che introduce due collegamenti settimanali tra Roma e la perla dell’Oceano Indiano. Il nuovo collegamento avrà il seguente operativo: partenza da Roma Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22:00 con arrivo alle Mauritius alle 11:20 del giorno successivo; partenza dalle Mauritius il sabato e il lunedì alle 22:10 e arrivo a Roma Fiumicino 06:40 del giorno successivo.Presenti alla cerimonia del taglio del nastro
presso il Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo
e la Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare Emiliana Limosani,
L' Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone
e l’Aviation Business Development Director di ADR Federico Scriboni,
la Presidente di ENAV Alessandra Bruni, il Vicedirettore Generale e Direttore Centrale per i Paesi dell’Africa Sub-sahariana del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Stefano De Leo
, il Console Onorario in Italia Repubblica di Mauritius Mario Loreto
, il Director of Tourism, Marketing and PR di Aviareps Mia Hezi
; il Responsabile Direzione Standardizzazione, Operatività e Sviluppo Aeroportualità Regionale di ENAC Davide Drago
, l'Assessore al Bilancio del Comune di Fiumicino Vincenzo D’Intino
.
"Con il nuovo collegamento tra Roma Fiumicino e Mauritius rafforziamo la nostra missione di essere ambasciatori del Made in Italy nel mondo
, promuovendo la cultura, il talento e la capacità innovativa del nostro Paese", ha dichiarato Sandro Pappalardo
, Presidente di ITA Airways, aggiungendo "la nostra Compagnia si impegna ogni giorno a offrire servizi di qualità che riflettano lo stile e l’ospitalità italiani, contribuendo al contempo a sostenere il turismo e a favorire le relazioni economiche e culturali tra i Paesi".
"Con l’introduzione di questa nuova rotta per Mauritius, l’espansione del network
intercontinentale dell’aeroporto di Fiumicino
, che registra tassi di crescita del lungo raggio del 25%
rispetto al 2019, consolida ulteriormente la capacità dello scalo di servire da piattaforma strategica di collegamento tra l’Italia e il mondo", ha dichiarato Marco Troncone
, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, ricordando che il principale scalo romano serve oltre 230 destinazioni dirette.
Il nuovo collegamento rappresenta una tappa fondamentale per ITA Airways
e uno dei punti di forza della stagione invernale 2025–2026
, durante la quale la Compagnia opera un totale di 53 destinazioni di cui 16 nazionali, 21 internazionali e 16 intercontinentali.
Tra i punti salienti della stagione invernale spiccano la ripresa del collegamento Roma Fiumicino-Malé (Maldive) dal 19 dicembre 2025, con frequenza giornaliera fino al 6 gennaio, seguiti da tre voli settimanali (quattro a febbraio) fino a Pasqua; l'aumento delle frequenze su Bangkok (da cinque a sette frequenze settimanali a partire dall'8 dicembre 2025) e l’incremento dei voli su Buenos Aires, con dieci frequenze settimanali tra il 16 dicembre 2025 e il 9 gennaio 2026.