ITA Airways inaugura primo volo diretto Fiumicino-Mauritius

(Teleborsa) -Airways ha inaugurato il. Il collegamento dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino verso l’aeroporto Sir Seewoosagur Ramgoolam di Mauritus, con un Airbus A330-900, èper arrivare a destinazione alle ore 11:20 di sabato mattina.Un, che introduce due collegamenti settimanali tra Roma e la perla dell’Oceano Indiano. Il nuovo collegamento avrà il seguente operativo: partenza da Roma Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22:00 con arrivo alle Mauritius alle 11:20 del giorno successivo; partenza dalle Mauritius il sabato e il lunedì alle 22:10 e arrivo a Roma Fiumicino 06:40 del giorno successivo.presso il Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il Presidente di ITA Airwayse la Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di VolareL' Amministratore Delegato di Aeroporti di Romae l’Aviation Business Development Director di ADRla Presidente di ENAV Alessandra Bruni, il Vicedirettore Generale e Direttore Centrale per i Paesi dell’Africa Sub-sahariana del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Console Onorario in Italia Repubblica di Mauritius, il Director of Tourism, Marketing and PR di Aviareps; il Responsabile Direzione Standardizzazione, Operatività e Sviluppo Aeroportualità Regionale di ENAC, l'Assessore al Bilancio del Comune di Fiumicino"Con il nuovo collegamento tra Roma Fiumicino e Mauritius rafforziamo la nostra, promuovendo la cultura, il talento e la capacità innovativa del nostro Paese", ha dichiarato, Presidente di ITA Airways, aggiungendo "la nostra Compagnia si impegna ogni giorno a offrire servizi di qualità che riflettano lo stile e l’ospitalità italiani, contribuendo al contempo a sostenere il turismo e a favorire le relazioni economiche e culturali tra i Paesi"."Con l’introduzione di questa nuova rotta per Mauritius,intercontinentale dell’aeroporto di, che registra tassi dirispetto al 2019, consolida ulteriormente la capacità dello scalo di servire da piattaforma strategica di collegamento tra l’Italia e il mondo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, ricordando che il principale scalo romano serve oltre 230 destinazioni dirette.Il nuovo collegamento rappresenta unae uno dei punti di forza della, durante la quale la Compagnia opera un totale diTra i punti salienti della stagione invernale spiccano la ripresa del collegamento Roma Fiumicino-Malé (Maldive) dal 19 dicembre 2025, con frequenza giornaliera fino al 6 gennaio, seguiti da tre voli settimanali (quattro a febbraio) fino a Pasqua; l'aumento delle frequenze su Bangkok (da cinque a sette frequenze settimanali a partire dall'8 dicembre 2025) e l’incremento dei voli su Buenos Aires, con dieci frequenze settimanali tra il 16 dicembre 2025 e il 9 gennaio 2026.