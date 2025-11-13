Fibercop: continua a Chieti e in provincia l’installazione della nuova rete in fibra ottica

(Teleborsa) -, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese,Gli interventi per la realizzazione dellahanno l’obiettivo diAd oggi i cantieri sono attivi intra cui Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Castiglione Messer Marino, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Gissi, Lanciano, Miglianico, Monteodorisio, Orsogna, Paglieta, Pollutri, Rapino, Ripa Teatina, Roccaspinalveti, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina e Villamagna., con l’obiettivo di garantire la connettività ultraveloce diffusa e accessibile a tutti.velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di, favorendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà a tutelare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.I residentie richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini,".Per la posa della nuova rete sono state utilizzate, laddove possibile,i, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica.FiberCop ha operato per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.