PMI, Unimpresa: da stop acconti 54 miliardi liquidità in più

(Teleborsa) - L’eliminazione degli acconti fiscali per le piccole e medie imprese libererebbeÈ quanto emerge da una simulazione di Unimpresa, secondo cui la misura avrebbe effetti immediati sulla crescita e sulla solidità finanziaria delle aziende. Attualmente le pmi versano anticipi d’imposta medi annui pari a 5.000 euro per le microimprese, 35.000 per le piccole e 150.000 per le medie.L’eliminazione di tali acconti determinerebbe un incremento potenziale del pil tra 64 e 81 miliardi di euro (+3-4%), nuovi investimenti privati per 16-27 miliardi e fino a 100.000 posti di lavoro aggiuntivi. Il risparmio per interessi e costi amministrativi sarebbe superiore a 10 miliardi di euro l’anno, mentre la minore dipendenza dal credito bancario migliorerebbe il rating e la stabilità dei bilanci. Le esperienze internazionali, da Germania a Francia e Spagna, mostrano che misure analoghe hanno ridotto i fallimenti delle pmi del 15-25% e aumentato gli investimenti in innovazione fino al 18%."Si tratterebbe di una riforma strutturale a impatto positivo e sostenibile per i conti pubblici, che non ridurrebbe le entrate ma ne sposterebbe solo la tempistica, restituendo ossigeno a quasi 5 milioni di imprese italiane. In vista della prossima legge di bilancio, una misura di questo tipo assumerebbe un valore strategico: rappresenterebbe infatti una scelta di politica economica concreta, capace di unire rigore e crescita, responsabilità fiscale e sostegno alla produzione. Non si tratta di un condono o di una sanatoria, ma di un intervento che modernizza il sistema tributario, allineandolo ai cicli reali dell’economia e alle esigenze di chi ogni giorno crea lavoro e ricchezza. Una misura del genere sarebbe, inoltre, perfettamente compatibile con gli obiettivi di stabilità di bilancio e con le regole europee, perché non riduce il gettito complessivo ma ne sposta la riscossione in modo più equo e razionale", commenta il consigliere nazionale di Unimpresa,Secondo Unimpresa,alla creazione di valore e occupazione. Di queste, 4,3 milioni sono microimprese con meno di dieci dipendenti, 500 mila sono piccole imprese con un organico compreso tra dieci e quarantanove addetti, e circa 100 mila sono medie imprese che arrivano fino a 249 dipendenti. È in questo universo imprenditoriale, che costituisce la vera ossatura economica del Paese, che si concentrerebbe l’effetto più significativo dell’eliminazione degli acconti fiscali, in particolare quelli relativi a Ires e Irap.libererebbe risorse immediate e consistenti: in media, le microimprese versano ogni anno circa 5.000 euro di acconti, le piccole imprese circa 35.000 e le medie fino a 150.000 euro. Applicando questi valori alla struttura complessiva del sistema produttivo, la liquidità che resterebbe a disposizione delle aziende ammonterebbe a circa 54 miliardi di euro, di cui 21,5 miliardi nelle casse delle microimprese, 17,5 miliardi in quelle delle piccole e 15 miliardi nelle medie. Sarebbero risorse che resterebbero a disposizione delle imprese per tutto l’anno fiscale, migliorando la gestione di cassa e consentendo investimenti, assunzioni e un minore ricorso al credito bancario.l’impatto sarebbe rilevante. Ogni euro aggiuntivo di liquidità immesso nel circuito produttivo delle pmi genera, secondo le principali analisi economiche, un moltiplicatore del PIL compreso tra 1,2 e 1,5. Questo significa che i 54 miliardi liberati si tradurrebbero in una crescita economica compresa tra 64 e 81 miliardi di euro, pari a un incremento del prodotto interno lordo di circa il 3-4%. Gli investimenti privati aumenterebbero tra 16 e 27 miliardi di euro, mentre la crescita occupazionale potrebbe oscillare tra 50.000 e 100.000 nuovi posti di lavoro. Non si tratterebbe quindi solo di un beneficio fiscale, ma di una misura di stimolo alla produttività e alla domanda interna.Un altro effetto positivo riguarderebbe laon conseguente rafforzamento dei bilanci e miglioramento del rating creditizio. In media, le aziende otterrebbero un vantaggio stimato tra 0,3 e 0,5 punti nei propri indicatori di affidabilità finanziaria e beneficerebbero di un calo dei costi di interesse compreso tra 0,4 e 0,8 punti percentuali. Su scala nazionale, il risparmio annuo complessivo per il sistema delle PMI oscillerebbe tra 2,1 e 3,5 miliardi di euro.noltre effetti positivi sulla produttività e sulla spesa privata. Le risorse liberate potrebbero finanziare nuovi investimenti in innovazione e digitalizzazione per un valore stimato tra 8 e 10 miliardi di euro, mentre circa 2 o 3 miliardi potrebbero essere destinati alla formazione e all’aggiornamento del personale.Nel complesso, la riduzione del fabbisogno di credito a breve termine sarebbe di circa 45 miliardi di euro, con un significativo miglioramento della capacità di autofinanziamento delle imprese e una maggiore stabilità dei flussi di cassa. A questi benefici diretti si aggiungerebbero quelli, tutt’altro che secondari, legati alla semplificazione amministrativa. Attualmente ogni impresa dedica in media tra 8 e 12 ore all’anno al calcolo e al versamento degli acconti fiscali, sostenendo costi professionali tra 500 e 1.500 euro. L’eliminazione di questo adempimento comporterebbe un risparmio complessivo tra 2,4 e 7,3 miliardi di euro e una riduzione dei tempi amministrativi pari a circa 40–60 milioni di ore uomo su scala nazionale. Un guadagno di efficienza che migliorerebbe la produttività complessiva del sistema e alleggerirebbe il lavoro dei professionisti e dei consulenti fiscali.offrono un utile termine di confronto. In Germania le piccole imprese che adottano il regime di cassa, pagando le imposte solo su quanto effettivamente incassato, hanno registrato una riduzione dei fallimenti del 20%. In Francia, dove le imprese con un fatturato inferiore a 5 milioni godono di acconti ridotti, gli investimenti in innovazione sono cresciuti del 15%. In Spagna, grazie all’esenzione parziale per le nuove imprese nei primi anni di attività, gli indicatori di liquidità sono migliorati del 30% e i ritardi nei pagamenti commerciali si sono ridotti del 25%.Nel complesso,capace però di generare effetti economici positivi molto più ampi. Cinquantaquattro miliardi di euro di liquidità aggiuntiva significherebbero un aumento del PIL del 3-4%, fino a 27 miliardi di nuovi investimenti privati, fino a 100.000 nuovi occupati e risparmi complessivi, tra costi finanziari e amministrativi, superiori ai 10 miliardi di euro.