Unicredit: S&P alza il rating ad "A-", outlook stabile

UniCredit

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Standard & Poor's (“S&P”) ha alzato oggi di un notch il rating di credito dell'emittente (‘ICR’) e il rating Senior Preferred diad “A-” e ha assegnato un outlook stabile. Si tratta del secondo upgrade da parte di S&P quest'anno e il rating di UniCredit è ora di un notch al di sopra del rating sovrano italiano.Secondo S&P, si legge in una nota, UniCredit ha rafforzato il proprio profilo operativo e finanziario e la sua dotazione di debito subordinato, meritando un rating implicito di “A”, limitato ad “A-”, un notch al di sopra del rating sovrano. La banca beneficia di una forte diversificazione geografica, di una solida redditività, di una buona qualità degli attivi e di un’ampia liquidità.Il profilo di credito autonomo è stato aggiornato ad “a-”, mentre i rating di controparte a lungo e breve termine sono stati aggiornati rispettivamente ad “A” e “A-1”.Il rating di credito dell'emittente a breve termine è stato confermato a “A-2”.