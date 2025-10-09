Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:14
25.070 -0,26%
Dow Jones 18:14
46.440 -0,35%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Vola a New York Enphase Energy

Protagonista la società di tecnologia energetica americana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,52%.
