Aeffe, Riccardo Ranalli nominato esperto della composizione negoziata della crisi
(Teleborsa) - La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini ha nominato Riccardo Ranalli quale esperto della composizione negoziata della crisi d'impresa in relazione alla quale la Aeffe, società del lusso quotata su Euronext STAR Milan che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, e la sua controllata Pollini hanno depositato istanza di accesso. Ranalli ha comunicato l'accettazione dell'incarico. Aeffe ha provveduto a depositare presso il Tribunale di Bologna il ricorso per la conferma delle misure protettive.
