AEFFE, assemblea prende atto di un patrimonio negativo e sotto minimi di legge

(Teleborsa) - Aeffe comunica che si è riunita, regolarmente costituita e sotto la presidenza del Presidente Massimo Ferretti, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che ha preso formalmente atto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società illustrata dal Consiglio di Amministrazione.



La situazione economico-finanziaria evidenzia un patrimonio netto negativo di 1.919.278 euro, e quindi diminuito al di sotto del minimo stabilito dalla legge.



La delibera è stata approvata così come proposta nella Relazione Illustrativa pubblicata in data 28 aprile 2026.

Condividi

```