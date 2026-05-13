Aeffe, ricevuta un'offerta preliminare e non vincolante da Oxy Capital

(Teleborsa) - Aeffe , società del lusso quotata su Euronext Milan, ha reso noto che è stata formulata da Oxy Capital un'offerta che la società ritiene, se confermata, suscettibile di consentire il buon esito del percorso intrapreso volto al risanamento aziendale. Il processo di selezione di potenziali investitori era stato avviato in considerazione dell'esigenza di un intervento esterno per la definizione di una manovra finanziaria che consentisse il buon esito del processo di risanamento aziendale e condotto con il supporto di Lazard, in coordinamento tra gli organi sociali, l'Esperto Riccardo Ranalli (nel contesto della composizione negoziata della crisi d'impresa) e i consulenti della società.



L'offerta di Oxy - operatore specializzato in operazioni di risanamento aziendale, quale capofila di un consorzio di partner industriali e finanziari ancora in corso di strutturazione - ha carattere preliminare e non vincolante. In particolare, prevede un articolato percorso in esito al quale la sostanziale totalità del complesso aziendale del gruppo facente capo ad Aeffe sarebbe oggetto di cessione a una o più entità facenti capo al consorzio degli offerenti. La cessione avverrebbe a fronte dell'assunzione (accollo liberatorio) della totalità delle passività del Gruppo Aeffe come ristrutturate mediante ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi, di tal ché all'esito del perfezionamento dell'operazione stessa Aeffe risulti liberata dal proprio indebitamento e anche sostanzialmente priva di asset.



L'offerta prevede che - a seguito dell'auspicata formulazione di un'offerta vincolante in esito agli approfondimenti ed alle discussioni in corso, ipotizzata nella prima parte del prossimo mese di giugno - la proposta di ristrutturazione possa essere sottoposta a tutti i creditori con l'obbiettivo di pervenire alla successiva omologazione entro il mese di ottobre 2026, ciò che consentirebbe il perfezionamento dell'operazione di cessione entro la fine dell'esercizio 2026.



La situazione di tensione finanziaria richiede inoltre di implementare attività propedeutiche al perfezionamento - nel corso del mese di giugno - di un'operazione di finanza straordinaria, i cui dettagli saranno definiti nei prossimi giorni.

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