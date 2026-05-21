DHH, offerta irrevocabile da 4,2 milioni per il ramo B2B di Tessellis

(Teleborsa) - DHH , società attiva nell'infrastruttura Internet e cloud quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver presentato il 30 aprile 2026 un'offerta irrevocabile (modificata il 15 maggio) per l'acquisizione del Perimetro B.1 del Gruppo Tessellis , nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata da Tessellis il 1° marzo 2026 ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Non essendo pervenute altre offerte irrevocabili, non si è tenuta la gara competitiva.



Il Perimetro B.1 comprende il ramo d'azienda B2B di GO Internet, la partecipazione di GO Internet in X-Stream e la partecipazione di Tiscali Italia in Aetherna. Il perimetro ha registrato un fatturato aggregato di 12,7 milioni di euro nel 2025, con ricavi ricorrenti superiori all'80% ed EBITDA positivo, e serve oltre 3.000 clienti business con servizi di connettività, cloud, cybersecurity e managed ICT services, con competenze nei segmenti enterprise infrastructure e hospitality technology.



Il corrispettivo complessivo dell'Offerta Modificata è pari a 4,2 milioni di euro (sopra il minimo procedurale di 4 milioni), suddiviso in un Prezzo Base di 2,55 milioni – pagabile al perfezionamento delle cessioni – e un Earn-Out condizionato all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi di 1,65 milioni. In caso di mancata omologazione, l'Earn-Out non sarà dovuto.



Il perfezionamento è atteso entro il 15 luglio 2026, subordinato alle autorizzazioni antitrust e golden power e al mancato dissenso dell'esperto nominato dal Tribunale di Cagliari.

Condividi

```