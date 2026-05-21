DHH, offerta irrevocabile da 4,2 milioni per il ramo B2B di Tessellis
(Teleborsa) - DHH, società attiva nell'infrastruttura Internet e cloud quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver presentato il 30 aprile 2026 un'offerta irrevocabile (modificata il 15 maggio) per l'acquisizione del Perimetro B.1 del Gruppo Tessellis, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata da Tessellis il 1° marzo 2026 ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Non essendo pervenute altre offerte irrevocabili, non si è tenuta la gara competitiva.
Il Perimetro B.1 comprende il ramo d'azienda B2B di GO Internet, la partecipazione di GO Internet in X-Stream e la partecipazione di Tiscali Italia in Aetherna. Il perimetro ha registrato un fatturato aggregato di 12,7 milioni di euro nel 2025, con ricavi ricorrenti superiori all'80% ed EBITDA positivo, e serve oltre 3.000 clienti business con servizi di connettività, cloud, cybersecurity e managed ICT services, con competenze nei segmenti enterprise infrastructure e hospitality technology.
Il corrispettivo complessivo dell'Offerta Modificata è pari a 4,2 milioni di euro (sopra il minimo procedurale di 4 milioni), suddiviso in un Prezzo Base di 2,55 milioni – pagabile al perfezionamento delle cessioni – e un Earn-Out condizionato all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi di 1,65 milioni. In caso di mancata omologazione, l'Earn-Out non sarà dovuto.
Il perfezionamento è atteso entro il 15 luglio 2026, subordinato alle autorizzazioni antitrust e golden power e al mancato dissenso dell'esperto nominato dal Tribunale di Cagliari.
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