Tessellis, accettata offerta di DHH per Perimetro B.1: corrispettivo di 4,2 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Tessellis ha deliberato oggi di accettare l'offerta irrevocabile presentata da DHH per l'acquisto del Perimetro B.1, che comprende il ramo d'azienda B2B di GO Internet, la partecipazione di GO Internet in X-Stream e la partecipazione di Tiscali Italia in Aetherna.



Il corrispettivo complessivo è pari a 4,2 milioni di euro, suddiviso in una componente fissa di 2,55 milioni e una componente differita di 1,65 milioni condizionata all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi. Il perfezionamento dell'operazione resta subordinato all'avveramento delle condizioni sospensive, alle autorizzazioni ai sensi dell'art. 22 CCII, al non dissenso dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata e alla sottoscrizione della documentazione contrattuale.



Nella valutazione dell'offerta, il CdA ha rilevato che "in assenza dell'operazione prospettata e del necessario supporto finanziario alla continuità diretta del perimetro, lo scenario concretamente alternativo sarebbe caratterizzato da rilevanti profili liquidatori, con conseguenti rischi di dispersione del valore operativo, commerciale e partecipativo del Perimetro B.1, nonché di minore soddisfacimento del ceto creditorio".



La procedura di composizione negoziata della crisi di gruppo era stata avviata da Tessellis il 1° marzo 2026.

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