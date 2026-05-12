Giovanni Sanga confermato alla presidenza di SACBO

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di SACBO, nominato nell’assemblea del 30 aprile scorso per il triennio 2026-2028, ha proceduto al rinnovo delle cariche. Giovanni Sanga è stato confermato alla carica di presidente con attribuzione dei relativi poteri. Sono stati nominati vicepresidenti Patrizia Savi e Fabio Bombardieri.



Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da: Giovanni Sanga (presidente), Patrizia Savi, (vicepresidente), Fabio Bombardieri (vicepresidente), Daniele Belotti, Gianpietro Benigni, Massimiliano Crespi, Stefano Gallini, Renato Redondi, Pierluigi Zaccaria, Giovanni Zambonelli.



Definita anche la composizione del Collegio dei Sindaci, formato da: Alberto Ribolla, presidente nominato dal Ministero Economia e Finanze; Beatrice Mascheretti, nominata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti; Claudia Rossi, nominata di concerto da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo; Marco Luigi Valente; Margherita Molinari.

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