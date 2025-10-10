Milano 9:10
Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Composto rialzo per il cross USD contro "Loonie", che archivia la sessione con un guadagno dello 0,46%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,4043, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3968. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,4118.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
