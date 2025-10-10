Arverne, Hydro Energy Invest entra nel capitale

Arverne

(Teleborsa) -, importante fornitore francese di soluzioni geotermiche, ha completato l'operazione prevista dall'firmato con. Con questa operazione il Gruppo Arvernenella sua controllataIn questo contesto, Hydro Energy Invest ha trasferito 474.753 azioni Lithium de France ad Arverne. In cambio, vengono emesse in favore di Hydro Energy Invest 2.232.288 nuove azioni del Gruppo Arverne, per un valore di 22,3 milioni di euro.A seguito dell'operazione Hydro Energy Invest detiene il 5,3% di ArverneIn conformità con i termini dell'accordo, Hydro Energy Invest avrà il diritto di richiedere la nomina di un osservatore nel consiglio di amministrazione di Arverne fintantoché deterrà almeno il 5% del capitale sociale del Gruppo Arverne. Hydro Energy Invest inoltre si impegna a mantenere le proprie azioni del Gruppo Arverne fino alla data di completamento di un significativo aumento di capitale da parte del Gruppo Arverne o per un periodo di 18 mesi dalla data di completamento del conferimento.