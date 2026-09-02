EPH INVEST, il 7 settembre raggruppamento azionario 1:20

(Teleborsa) - In esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria dei soci in data 21 agosto 2026, EPH INVEST ha fatto sapere che il 7 settembre 2026 si procederà con il raggruppamento, nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 20 azioni ordinarie esistenti, delle 112.368.105 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0005623845 e cedola nr 1) in 5.618.405 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005730095 e cedola nr 1).



Verranno annullate 5 azioni ordinarie messe a disposizione dal socio Rona Limited Company (“RONA”), per consentire la quadratura complessiva dell’operazione senza modifiche del capitale sociale.



Ad esito del raggruppamento il capitale sociale rimarrà invariato e sarà pari a 2,7 milioni di euro.



La Società ritiene che una struttura del capitale caratterizzata da un numero più contenuto di azioni e da un maggiore valore unitario del titolo possa favorire una migliore rappresentazione e una più ordinata percezione del titolo EPH sul mercato, superandone la caratterizzazione come “penny stock” e rendendolo maggiormente comparabile, sotto il profilo del prezzo unitario, con titoli aventi

caratteristiche analoghe.



La Società ha precisato che, per effetto dell’avvenuta esecuzione del Settlement Agreement sottoscritto con Global Growth Holding Limited e Negma Group Investment, finalizzato alla definizione dei rapporti pendenti con tali controparti, non vi sono allo stato attuale obbligazioni convertibili emesse, da emettersi o da convertirsi, né warrant in circolazione in quanto annullati.









(Foto: © rawpixel)

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