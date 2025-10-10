Milano 17:15
Avio, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,088%
(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,088% in Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 6 ottobre 2025.

In particolare, l'1,675% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 3,364% sono "Right to recall" senza data di scadenza e lo 0,05% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 26/08/2026 ed il 29/04/2027; Contract for Difference senza data di scadenza.

La partecipazione è detenuta tramite le società controllate Barclays Capital Securities Limited e Barclays Bank PLC.
