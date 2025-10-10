Avio, Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,088%

Barclays

(Teleborsa) -ha unain, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 6 ottobre 2025.In particolare, l'1,675% sono, il 3,364% sono "Right to recall" senza data di scadenza e lo 0,05% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 26/08/2026 ed il 29/04/2027; Contract for Difference senza data di scadenza.La partecipazione è detenuta tramite le societàBarclays Capital Securities Limited e Barclays Bank PLC.