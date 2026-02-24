EGLA, Barclays ha una quota potenziale del 5,9% con prestito titoli

(Teleborsa) - Barclays
ha una quota potenziale del 5,904%
in EuroGroup Laminations
(EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 febbraio 2026.
In particolare, il 5,876% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli
senza data di scadenza e lo 0,028% sono contract for difference
senza data di scadenza.