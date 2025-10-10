Milano 9-ott
0 0,00%
Nasdaq 9-ott
25.098 -0,15%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9-ott
9.509 -0,41%
Francoforte 9-ott
24.611 +0,06%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.752,59 in apertura.
