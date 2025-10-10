Milano 9:11
42.949 +0,37%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:11
9.503 -0,07%
24.662 +0,21%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,11%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 15.601,2 Euro

In breve, Finanza
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,11%, che esordisce a 15.601,2 Euro.
