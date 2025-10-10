Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:24
24.505 -2,36%
Dow Jones 19:24
45.793 -1,22%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

Fiducia consumatori Università Michigan USA in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre pari a 55 punti, in calo rispetto al precedente 55,1 punti (la previsione era 54,1 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
