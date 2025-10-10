Milano
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 19.40
Fiducia consumatori Università Michigan USA in ottobre
10 ottobre 2025 - 16.30
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre pari a 55 punti
, in calo rispetto al precedente 55,1 punti (la previsione era 54,1 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
