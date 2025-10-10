FS, Tanzilli: Frecciarossa e Treni Turistici Italiani per soddisfare tutte le dimensioni del turismo

(Teleborsa) - "Ferrovie dello Stato è un grande gruppo industriale, ma soprattutto unPer questo non possiamo non occuparci di: il turismo. Non esiste un altro comparto che contribuisca con numeri a due cifre, ed è per questo che il nostro impegno si sviluppa su due fronti". Lo ha dichiarato"Il primo è rappresentato dal: chi viaggia con i nostri treni, soprattutto nei periodi di picco della stagione turistica, può constatare come quasi la metà dei passeggeri dei Frecciarossa siano turisti, italiani e stranieri. Il secondo riguarda invece un approccio più specifico e mirato, quello del, a cui rispondiamo attraverso la nostra società", conclude Tanzilli.