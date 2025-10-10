FS, Tanzilli: Frecciarossa e Treni Turistici Italiani per soddisfare tutte le dimensioni del turismo

(Teleborsa) - "Ferrovie dello Stato è un grande gruppo industriale, ma soprattutto un grande gruppo industriale dello Stato.
Per questo non possiamo non occuparci di un settore economico che in Italia genera il 13% del PIL
: il turismo. Non esiste un altro comparto che contribuisca con numeri a due cifre, ed è per questo che il nostro impegno si sviluppa su due fronti". Lo ha dichiarato Tommaso Tanzilli, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, durante il salone TTG di Rimini.
"Il primo è rappresentato dal sistema dell’alta velocità
: chi viaggia con i nostri treni, soprattutto nei periodi di picco della stagione turistica, può constatare come quasi la metà dei passeggeri dei Frecciarossa siano turisti, italiani e stranieri. Il secondo riguarda invece un approccio più specifico e mirato, quello del turismo lento
, a cui rispondiamo attraverso la nostra società Treni Turistici Italiani
", conclude Tanzilli.