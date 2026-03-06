Trenitalia, Frecciarossa treno ufficiale della mostra "100 fotografie per ereditare il mondo"

(Teleborsa) - In occasione della mostra “100 fotografie per ereditare il mondo”, in programma presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano dal 7 marzo al 28 giugno 2026, chi sceglie di viaggiare con le Frecce di Trenitalia potrà usufruire di uno sconto del 50% sul biglietto d’ingresso. Un’iniziativa che sottolinea il ruolo di Trenitalia nel favorire la partecipazione culturale, offrendo un vantaggio a chi sceglie il treno come mezzo di trasporto sostenibile.Lo sconto è riservato a chi è in possesso di un biglietto delle Frecce con destinazione Milano e con data di viaggio antecedente fino a due giorni l’ingresso alla mostra. Per avere diritto all’agevolazione, il giorno della visita il biglietto potrà essere acquistato esclusivamente presso la biglietteria della mostra esibendo il proprio titolo di viaggio.Prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, a cura di Denis Curti in collaborazione con Alessio Fusi e Alessandro Curti, il progetto espositivo “100 fotografie per ereditare il mondo” è un viaggio nella storia dell’uomo attraverso ciò che la fotografia ha saputo vedere, custodire e trasformare in duecento anni.Strutturata in sei sezioni, la mostra attraversa due secoli di storia della fotografia: dalle prime sperimentazioni visive di fine ‘800 di Daguerre e Cameron, al passaggio nella modernità e avanguardia del ‘900 con il surrealismo di Cartier-Bresson, fino al racconto visionario e contemporaneo di Collishaw. Una selezione di immagini che rappresenta frammenti di memoria e invita lo spettatore a rallentare lo sguardo e a riconoscere una chiave per leggere più consapevolmente il presente.Attraverso anche questa iniziativa Trenitalia, con il brand Frecciarossa, conferma il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, offrendo un’esperienza che unisce comfort, sostenibilità e accesso facilitato ai grandi eventi culturali italiani. Le Frecce e i collegamenti FrecciaLink garantiscono ogni giorno 268 corse e fino a 14 collegamenti bus, raggiungendo oltre 130 destinazioni in tutta Italia.