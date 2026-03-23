Trenitalia: Frecciarossa treno ufficiale del Salone del Mobile 2026

(Teleborsa) - Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), sarà treno ufficiale del "Salone del Mobile.Milano 2026", in programma dal 21 al 26 aprile negli spazi di Fiera Milano, Rho, permettendo a tutti gli appassionati di scegliere una modalità di trasporto più sostenibile per recarsi alla manifestazione internazionale, punto di riferimento per il settore dell'arredo e del design.



Momento d'incontro per aziende, progettisti, professionisti del settore e design lover provenienti da tutto il mondo, ogni anno Salone del Mobile.Milano presenta innovazioni, tendenze e visioni che anticipano il futuro dell'abitare contemporaneo.



Le Frecce e i FrecciaLink garantiscono ogni giorno 268 corse e fino a 14 collegamenti bus nel weekend, raggiungendo oltre 130 destinazioni in tutta Italia, confermando la propria capillarità sul territorio nazionale. Con il supporto a questa e ad altre iniziative, Frecciarossa ribadisce il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura e all'arte, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio. È, inoltre, partner dei principali eventi musicali e sportivi.



Grazie all'offerta Speciale Eventi, chi sceglierà di spostarsi con le Frecce – fa sapere Trenitalia in una nota – per recarsi a Milano, potrà viaggiare con sconti fino al 75% sul prezzo Base del biglietto, utilizzando il codice "SALONEMOBILE" in fase di acquisto. Inoltre, scegliendo l'opzione "tiRimborso" al costo di 2 euro, si potrà richiedere fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente alla partenza il rimborso del biglietto con una trattenuta del 10%.







Condividi

```