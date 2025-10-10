Moda e lusso, AMF Group acquisisce Benelli Ademaro

(Teleborsa) -, azienda attiva nella manifattura per il settore moda e lusso, ha acquisito, storica azienda italiana specializzata in componenti metallici per le grandi maison internazionali. Gli attuali azionisti Simone Tanganelli, Alessandro Tanganelli e Giovanni Ducci reinvestiranno nel progetto, diventando soci del Gruppo e continuando a supportare la crescita dell’azienda in collaborazione con il management team di AMF.Con sede a(FI), Benelli Ademaro è stata guidata negli ultimi quindici anni dai fratelli Tanganelli e da Giovanni Ducci, che hanno costruito relazioni solide e durature con alcuni dei principali brand dell’alta moda, distinguendosi per la capacità di sviluppo prodotto, l’affidabilità nella qualità e l’elevato livello di servizio. L’attuale struttura produttiva di Benelli sicon quella di AMF, favorendo un’evoluzione naturale del modello operativo del Gruppo. All’interno del Gruppo AMF, Benelli potrà contare su impianti e laboratori all’avanguardia, oltre che su una struttura organizzativa altamente specializzata, capace di generare importanti sinergie operative e commerciali, aprendo una nuova fase di sviluppo.Con unsuperiore ai, il Gruppo AMF rafforza così la propria posizione di riferimento nel settore degli accessori e del bijoux per la moda e il lusso., Amministratore Delegato di Benelli Ademaro, ha dichiarato: "Siamo molto felici di entrare a far parte del Gruppo AMF. Crediamo che questa scelta rappresenti la migliore opportunità per il futuro di tutti coloro che hanno contribuito a costruire la storia della nostra azienda. Siamo certi che, grazie alla qualità delle risorse messe a disposizione dal Gruppo e alla condivisione dei nostri valori fondamentali — attenzione al prodotto e al cliente — potremo continuare a crescere e innovare insieme"., CEO del Gruppo AMF, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere Benelli nel Gruppo AMF. Questa integrazione creerà significative sinergie, offrendo ai partner di Benelli l’accesso alle risorse di AMF e rafforzando il nostro presidio in un distretto strategico come quello fiorentino.”Contestualmente all’acquisizione, il Gruppo AMF ha completato un, finalizzato tra le altre cose anche al rimborso del debito preesistente. L’operazione strutturata da un pool di banche guidato da UniCredit, con la partecipazione di Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Bolzano e Banca Finanziaria Internazionale. AMF è stata assistita nell’operazione da Pedersoli Gattai, Alvarez & Marsal, Clearwater ed Essentia. I soci di Benelli Ademaro si sono avvalsi della consulenza di Francolini & Partners, LCA e Studio Professionale Ferri-Martini. Le banche finanziatrici sono state assistite da Chiomenti.