F.lli Ferrari (Mutares) cede parte delle attività nel Benelux a HMF Group

(Teleborsa) - F.lli Ferrari Holding, controllata in ultima istanza da Mutares , ha completato la cessione parziale della sua divisione di distribuzione nei Paesi Bassi a HMF Group. L'attività ceduta genera un fatturato di circa 35 milioni di euro e impiega circa 50 persone. L'operazione rientra nel quadro della ristrutturazione operativa e del riposizionamento industriale di F.lli Ferrari, a seguito dell'acquisizione da Hyva/JOST.



F.lli Ferrari è un produttore affermato di gru autocarrate e soluzioni di sollevamento, con una solida tradizione industriale e un'ampia base clienti internazionale. Da quando è entrata a far parte di Mutares, holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, l'azienda italiana ha avviato diverse iniziative operative e strategiche volte a razionalizzare la propria presenza sul territorio, migliorare l'efficienza operativa e concentrarsi sulle attività produttive principali.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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