Rino Mastrotto, S&P rivede outlook a negativo per difficile contesto operativo

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha rivisto l'outlook sui rating di Rino Mastrotto Group, fornitore leader di pellami e tessuti di alta qualità per i settori della moda di lusso, dell'automotive e dell'arredamento d'interni, da "stabile" a "negativo", confermando il rating a "B".



L'agenzia di rating afferma che Rino Mastrotto ha registrato un certo deterioramento della performance operativa nel 2025, principalmente a causa del calo dei volumi nei settori del lusso e dell'automotive. Il fatturato organico è diminuito di circa il 9% su base annua, accompagnata da una contrazione della redditività e da un free operating cash flow (FOCF) annuo negativo.



Un contesto operativo difficile, caratterizzato da una fiducia dei consumatori debole e da un aumento dei costi delle materie prime, continuerà a pesare sulla performance dell'azienda. Ciò nonostante, viene prevista una graduale ripresa con una crescita organica delle vendite di circa il 3%, sebbene ci si aspetti anche che l'effetto diluitivo dell'integrazione delle concerie di Prada incida sulla redditività.



L'outlook negativo riflette la riduzione del margine di rating di Rino Mastrotto in un contesto di mercato difficile, che ha determinato una performance operativa debole, un livello di indebitamento rettificato secondo S&P Global Ratings superiore alle attese e un FOCF annuo contenuto.

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