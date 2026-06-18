Renault acquisisce le quote di Volvo e CMA-CGM in Flexis

Finalizzato l'accordo sulla riorganizzazione strategica

(Teleborsa) - Mercoledì Volvo ha fatto sapere che Volvo Group, Renault Group e CMA-CGM hanno finalizzato l'accordo sulla riorganizzazione strategica di Flexis.



In base ai termini dell'intesa, Renault ha acquisito la quota del 45% di Volvo e quella del 10% di CMA-CGM in Flexis, ottenendo così la piena proprietà della joint venture.



Volvo Group, tramite Renault Trucks, rimarrà parte del progetto e distribuirà i prodotti sviluppati da Flexis a partire dal 2027.



L'operazione non ha un impatto significativo sugli utili di Volvo Group.







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