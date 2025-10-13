Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
La giornata del 12 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il Franco rosso crociato contro USD, che ha terminato in calo a 0,8011.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8051, con il supporto più immediato individuato in area 0,7982. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,7953.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)