Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,6164. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,614. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,6129.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)