Milano 10:36
42.271 +0,53%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:36
9.443 +0,17%
Francoforte 10:36
24.365 +0,51%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un -0,15%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,9288. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9321. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9272.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```