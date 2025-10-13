Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

In ribasso l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,73% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26.857,4. Primo supporto visto a 26.006,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25.723,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
