Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre
In ribasso l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,73% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26.857,4. Primo supporto visto a 26.006,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25.723,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)