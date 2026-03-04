Milano 14:42
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Giornata negativa per l'Hang Seng Index, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,12%.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.435,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.433,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.103.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
