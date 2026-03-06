Milano 12:51
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 5/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Frazionale rialzo per l'Hang Seng Index, che mette a segno un modesto profit a +0,28%.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.837, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26.218,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.352,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
