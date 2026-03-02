Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 27/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio
Rialzo marcato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in utile dello 0,95% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 26.313,7 con tetto rappresentato dall'area 27.014,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25.996,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)