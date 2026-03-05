Milano 14:14
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 4/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Seduta molto negativa per l'Hang Seng Index, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,01%.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.789,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26.170,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.328,8.


