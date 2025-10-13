Milano 10:38
Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/10/2025

Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Chiusura in profondo rosso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,17%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 30.026,4 con tetto rappresentato dall'area 30.697,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29.802,7.


