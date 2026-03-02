Analisi Tecnica: indice MDAX del 27/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio
Composto rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,34%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31.620,6. Possibile una discesa fino al bottom 31.439,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31.801,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)