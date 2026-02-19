Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dello 0,95%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31.951,7, mentre il primo supporto è stimato a 31.323,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32.580,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)