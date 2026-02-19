Milano 9:18
46.252 -0,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:18
10.651 -0,33%
25.201 -0,31%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dello 0,95%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31.951,7, mentre il primo supporto è stimato a 31.323,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32.580,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
