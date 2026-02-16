Milano 17:17
Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Composto rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,60%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30.953,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31.805,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30.607,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
